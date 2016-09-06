В КГГА назвали условие необходимости принятия нового закона "О жилищно-коммунальных услугах"

Как и в случае с Законом Украины № 417 «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», документ рискует повлечь за собой ряд злоупотреблений со стороны поставщиков услуг и управляющих компаний. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время встречи с председателями правлений ОСМД и ЖСК, где обсуждались риски принятия этого законопроекта для совладельцев многоквартирных домов.

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«Опыт показывает, что законопроект (регистрационный номер 1581-д), который регулирует отношения владельца дома – то есть жителей, и исполнителя услуг, должен базироваться, в первую очередь, на ответственности поставщика услуги, а не жителя. При этом под этой ответственностью должны быть реальные санкции. Кроме того, городская власть должна иметь инструмент влияния на исполнителей услуг в случаях, когда интересы жителей нарушаются, особенно в отношениях с недобросовестными частными предприятиями. Мы имеем вопиющие случаи произвола и рейдерского захвата домов со стороны коммерческих структур, подделки документов. Недавно двое людей пострадали из-за падения лифта в доме, который обслуживает частный ЖЭК, и реального механизма воздействия со стороны органа местного самоуправления на частные жэки просто нет», – объясняет Петр Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, город неоднократно направлял собственные предложения, основанные на практическом опыте и обращениях людей. Пока законопроект несет в себе все эти риски, город не поддерживает его принятие.