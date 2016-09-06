Белая Церковь борется за первое место в рейтинге "7 чудес Украины"

Об этом сообщает ТСН.

Из 21 небольшого города, которые имеют историческую и культурную ценность, в финал войдет только семь.

А опыт предыдущих пяти номинаций чудес Украины показал, что победители получают большой подарок - туристический поток в эти города увеличивается на треть.

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Конкурс “7 чудес Украины: исторические города и места” - это уже пятый этап всеукраинской акции “7 чудес Украины”. В акции принимают участие города и села Украины, имеющие уникальную историю, которые могут продемонстрировать свое уникальное архитектурное лицо и обладают туристической инфраструктурой для посетителей. В августе город Белая Церковь занимает вторую позицию в рейтинге, и борется за первое место. Результаты конкурса будут объявлены в конце октября.