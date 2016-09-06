В киевском метро появились указатели на проспект Бандеры (фото)

Об этом сообщает "Вести".

Как рассказала спикер столичного метрополитена Наталья Макогон, новые вывески сделали после того, как решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта было доведено до ведома руководства подземки.

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По словам Макогон, метрополитену не пришлось выделять дополнительных средств на новые указатели, поскольку у них есть свой художник-оформитель и были запасы материала. Она добавила, что таблички в метро периодически меняют из-за их повреждения или изношенности.

Напомним, 7 июля Киевсовет проголосовал за переименование Московского проспекта в проспект Бандеры. Новый вариант названия поддержали киевляне во время голосования на сайте КГГА.