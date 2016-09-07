Конфликт между застройщиком и горожанами на Святошино в Киеве: полиция задержала около 30 человек
На месте конфликтной застройки в Святошинском районе Киева полиция задержала около 30 человек.
Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции города Юрий Зозуля, передает "112 Украина".
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Он также добавил, что при поверхностном осмотре у некоторых людей были обнаружены газовые баллончики.
Внимание правоохранителей было приковано не только к активистам, но и к тем, кто был за забором, якобы представителям застройщика. Правоохранители расследуют ситуацию.
Как сообщалось в Facebook-сообществе С14, со стороны общины на месте событий было около 200 человек: жители, группа С14, активисты ЦК Азов и бойцы батальона Донбасс.
Как писал УНИАН, в понедельник, 5 сентября, в столичном спальном районе вспыхнула массовая драка. Инцидент случился возле станции метро "Святошин". Неизвестные захватили парковку, на месте которой один из киевских застройщиков планирует возвести многоэтажку. Между местными жителями и "титушками" началась драка, в результате которой некоторым жителям разбили головы.
6 сентября пресс-секретарь полиции Оксана Блищик сообщила, что после первого дня противостояния жителей Святошинского района и представителями застройщика полиция начала два уголовных производства - за хулиганство и блокирование транспортных коммуникаций.