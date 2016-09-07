В Киеве ограничат движение автотранспорта на Днепровском спуске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, в столице на месяц ограничивают вход и выход из метро "Героев Днепра".