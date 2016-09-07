В Киеве ограничат движение автотранспорта на Днепровском спуске

13:32, 07 сентября 2016
Киев
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В Киеве завтра, 8 сентября, с 8.00 до 19.00 в связи с выполнением работ по фрезеровке дорожного покрытия на Днепровском спуске будет ограничено движение автотранспорта.

фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, в столице на месяц ограничивают вход и выход из метро "Героев Днепра".

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