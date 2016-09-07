На станции метро "Героев Днепра" сносят один из выходов из-за строительства скандального ТРЦ

Киевляне в соцсетях сообщают, что ломать вестибюль станции начали около девяти утра, пишет ТСН.uа.

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Активисты отреагировали на это, вызвав полицию, однако утверждают, что никто на вызов так и не приехал.

Как отмечается, такие работы повлекли возникновение давки в вестибюле подземки.

Как сообщалось, в июне на выходе со станции метро "Героев Днепра" начались строительные работы.

Участок земли в пределах транспортной развязки оградили забором, а также подогнали строительную технику.