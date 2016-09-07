"Киевские развалины": активисты создали интерактивную карту аварийных домов столицы
15:58, 07 сентября 2016Киев
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Городские активисты создали интерактивную карту аварийных и заброшенных зданий столицы "Киевские развалины".
Всего в интерактивной карте более 300 объектов / tov-tob.livejournal.com
Об этом сообщает сайт Тexty.org.ua.
На карте нанесены два типа домов: здания, находящиеся в аварийном состоянии из-за своей изношенности, и замороженные долгострои.
Больше всего аварийных домов, по данным столичных РГА, в Подольском и Шевченковском районах.
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Отмечается, что некоторые здания стоят брошенными уже более 20 лет.
Всего в интерактивной карте более 300 объектов.
Посмотреть интерактивную карту можно по этой ссылке.
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