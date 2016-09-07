"Киевские развалины": активисты создали интерактивную карту аварийных домов столицы

Об этом сообщает сайт Тexty.org.ua.

На карте нанесены два типа домов: здания, находящиеся в аварийном состоянии из-за своей изношенности, и замороженные долгострои.

Больше всего аварийных домов, по данным столичных РГА, в Подольском и Шевченковском районах.

Читайте такжеВ КГГА заявили о начале работы антикризисного штаба по подготовке к зиме

Отмечается, что некоторые здания стоят брошенными уже более 20 лет.

Всего в интерактивной карте более 300 объектов.

Посмотреть интерактивную карту можно по этой ссылке.