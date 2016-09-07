Кличко: Евровидение в Украине превратили в какую-то политическую борьбу

Киевский городской голова отметил, что странным выглядит «молчание» оргкомитета, когда все города предоставили подробную информацию, с цифрами - то есть, четкие ответы согласно сформулированным Европейским вещательным союзом критериям. «Так в чем заключаются трудности? Думаю, в том, чтобы честно сказать, что руководствуются политической целесообразностью-нецелесообразностью, определяя город-хозяина Евровидения-2017. Поэтому, чтобы не позорить страну, надо наконец опубликовать предоставленную информацию городами, протоколы всех заседаний и результаты голосования оргкомитета и объяснить «пикантность» ситуации, - взять ответственность (теперь уже политическую) и проводить там, где оргкомитет считает политически целесообразным», - отметил Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что не раз заявлял о том, что Киев, объективно, - самый подготовленный город для проведения конкурса. «Но в играх или торгах я участия принимать не буду. А тем, кто здесь сейчас попытается манипулировать или «толковать» мои слова, еще раз напомню: все ответы в документах. Их надо просто сравнить. Конечно, после того, как документы опубликуют», - подчеркнул Виталий Кличко.