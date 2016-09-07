Власти Киева раздадут гранты инициативным педагогам и прогрессивным учебным заведениям

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, которая возглавила конкурсную комиссию. Она убеждена: поддержка инициативных педагогов, прогрессивных и инновационных учебных заведений с интересной идеей – это надежная инвестиция в успешное развитие города и страны.

"Гранты Киевского городского головы – это целевые средства, которые по результатам конкурса могут получить учебные заведения или педагоги для реализации интересных инновационных образовательных проектов. Таким образом мы поддерживаем и способствуем творческому поиску педагогов, которые стремятся не просто поделиться с учениками своими знаниями, а и создать условия для полноценного творческого и гармоничного развития школьников", – отметила она.

Общегородской конкурс на получение грантов проводится по четырем направлениям: «Здоровый ребенок», «Чуткое сердце», «Заведение с идеей» и «Перспектива образования». Прием заявок на участие в конкурсе продлится с 5 до 19 октября 2016 года. Победитель конкурса, которого определяет конкурсная комиссия, получит денежное вознаграждение:

– 50 тысяч гривень – для педагогических работников по направлениям: «Здоровый ребенок», «Чуткое сердце» и «Перспектива образования»;

– 100 тысяч гривень – для учебных заведений по направлениям: «Здоровый ребенок» и «Отзывчивое сердце»;

– 50 тысяч гривень – для коммунальных дошкольных, общеобразовательных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений по направлению «Заведение с идеей».

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Так, например, грант «Здоровый ребенок» назначается дошкольному учебному заведению и педагогическому работнику детсада по оздоровительно-физкультурной работе. Грант «Отзывчивое сердце» может получить заведение и педагог за инновационный подход к организации работы с детьми с особыми потребностями и воплощение идей равноправия, толерантности.

Грант «Перспектива образования» назначается учителям и воспитателям за инновационный подход в образовательных направлениях в учебных заведениях.

Гранд городского головы «Заведение с идеей» может получить дошкольное, общеобразовательное, внешкольное и профессионально-техническое учебное заведение коммунальной собственности на поддержку творческой активности педагогических коллективов за инновационный подход к управленческой деятельности, разработку и внедрение целостной инновационной концепции развития учебного заведения.