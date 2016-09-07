Группа украинских студентов отправится в японский научный центр Киото - Кличко

В частности, японская сторона пообещала помочь с внедрением в Киеве своих высокотехнологичных разработок в сфере общественного транспорта, чтобы сделать пользование им более комфортным для пассажиров. Об этом заявил Виталий Кличко в Киото после встречи с мэром города Дайсаку Кадокава. Сегодня, 7 сентября, Киев и Киото отмечают 45 лет побратимства двух городов. Мэр Киева посетил Киото по приглашению японского коллеги, сообщает сайт КГГА.

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«2017 год объявлен годом Японии в Украине. И мы готовимся к этому. В частности, в столице обновим парк Киото. Будет очень символично, если мы его сделаем с настоящей атмосферой Японии – в стиле японского сада, – отметил Виталий Кличко во время встречи с мэром Киото. – Мы очень рады сотрудничеству во внедрении технологий Smart City, культурному обмену, который у нас складывается успешно, обмена образовательном и научном, о котором мы договорились во время моего визита», – подчеркнул мэр Киева.

В ближайшее время в Японии в научный центр Киото отправят группу украинских студентов, которые занимаются инновациями, технологиями и дизайном. А группа студентов из Киотского университета приедет в Киев и примет участие в работе столичных хабов. Об этом Кличко договорился во время посещения Киотского научного центра ASTEM. Центр является одним из ведущих заведений Японии, где ученые и студенты разрабатывают новые технологии, инновации, которые затем вводит бизнес. Сегодня 17 мировых компаний расположены в Киото и работают с ASTEM. 7 ученых центра стали Нобелевскими лауреатами. Киотский научный центр – пример совместной работы и развития науки и бизнеса.

Президент Kyoto Research Park (в который входит ASTEM) Казуя Мацуо отметил, что такой принцип работы научного центра доказал свою успешность. «Очень важно помогать малому и среднему бизнесу, чтобы компании и фирмы развивались и становились крупными компаниями. У нас аккумулируется большой опыт. И мы будем рады помочь Киеву в обмене опытом, привлечении новых технологий для развития бизнеса. Потому внедрение инновационных технологий улучшает качество жизни людей. Наш центр вместе со студентами вузов разрабатывает высокие технологии. И мы предоставляем технологии предприятиям, чтобы они могли усовершенствовать свои услуги или производство», – подчеркнул Казуя Мацуо.

Виталий Кличко отметил, что Киев очень заинтересован во внедрении новейших технологий. «Мы все понимаем, что высокие технологии приоритетные в развитии городов и стран. Япония – лидер в генерации и внедрении высоких технологий. И мы благодарны за готовность к эффективному сотрудничеству, потому используем мировой опыт для того, чтобы Киев был современным и комфортным городом», – отметил Виталий Кличко.