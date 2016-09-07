В Киеве появились новые повышенные переходы

На днях в Святошинском и Подольском районах столицы коммунальщики установили новые повышенные переходы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора". Появились новинки на улице Прилужной возле школы № 304 и на улице Межевой возле гимназии № 34. Новые адреса выбраны не случайно: переходы установлены для безопасного движения пешеходов, а особенно школьников.

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