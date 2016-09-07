В Киеве появились новые повышенные переходы
19:09, 07 сентября 2016Киев
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На днях в Святошинском и Подольском районах столицы коммунальщики установили новые повышенные переходы.
Переходы установлены возле школы и гимназии / "Киевавтодор"
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
Появились новинки на улице Прилужной возле школы № 304 и на улице Межевой возле гимназии № 34.
Новые адреса выбраны не случайно: переходы установлены для безопасного движения пешеходов, а особенно школьников.
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