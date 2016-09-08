В Киеве откроют центр социальной реабилитации детей с инвалидностью, к работе привлекут иностранных специалистов

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время выездной инспекции заведения, где сейчас продолжаются работы по реконструкции помещения.

"Реконструкция с пристройкой детского сада № 403 начата еще в 2002 году. Из-за ряда обстоятельств строительные работы на объекте то восстанавливались, то снова прекращались на неопределенное время. Мы нашли возможность и средства для завершения строительства, и уже к концу года объект будет сдан в эксплуатацию, а с начала 2017 года заработает на полную мощность", – рассказал Поворозник.

По его словам, предусмотрено, что учреждение примет на реабилитацию около 100 детей на сутки на дневном пребывании. Кроме того, психологи и реабилитологи центра будут консультировать около 200 детей в месяц, которые находятся на постоянной реабилитации дома.

Читайте такжеКиевская власть обеспечивает оздоровление и лечение ветеранов - КГГА

"Ранняя реабилитация, которую введут в центре, будет направлена на уменьшение или преодоление физических, психических расстройств и интеллектуальных пороков, получение бытовых и социальных навыков, постепенную полную или частичную интеграцию в общество детей с инвалидностью. Мы привлечем иностранных специалистов, которые на практике покажут европейские подходы в работе с такими детьми", – отметил заместитель председателя КГГА.

Основными направлениями работы учреждения будут:

социальная реабилитация детей от рождения до 7 лет, получивших инвалидность, детей с физическими и умственными недостатками;

социально-педагогический патронат семей, в которых есть дети с инвалидностью;

формирование социально-адаптированной личности;

оказание квалифицированной помощи детям с инвалидностью в осуществлении психофизического развития по индивидуальной программе и привлечение к участию в этой программе родителей и других членов семьи;

обеспечение комплексной реабилитации;

разработка рекомендаций по вопросам социально-психологической адаптации детей для педагогических и социальных работников и родителей;

создание условий для всестороннего развития детей с инвалидностью, получение ими знаний и навыков с целью подготовки их к получению базового, общего, среднего образования.