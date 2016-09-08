Строительные работы на "Героев Днепра": в киевском метрополитене объяснили ситуацию с поврежденным потолком
15:20, 08 сентября 2016Киев
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Пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон заверяет, что повреждение потолка на станции «Героев Днепра» не влияет на безопасность пассажиров и до завтрашнего дня будет устранено.
До завтрашнего дня повреждение будет устранено, заверяют в киевском метрополитене / УНИАН
Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.
По ее словам, недавно закончилось совещание комиссии по техническому надзору относительно ситуации на станции метро «Героев Днепра».
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«Была осмотрена станция – есть незначительное повреждение, но ни на безопасность, ни на движение поездов оно не влияет. Метро работает в абсолютно обычном режиме, и так будет работать и в дальнейшем», - сказала Макогон.
«До завтрашнего дня повреждение будет устранено, мы такие работы проводим исключительно ночью», - сказала она.
Как сообщали ранее ряд СМИ, строительные работы над станцией метро «Героев Днепра» в Киеве повредили ее потолок.
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