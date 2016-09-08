Бессарабская площадь станет пешеходной

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

"Пообщались сегодня с руководителями структурных подразделений профильных департаментов и общественными активистами и обсудили создание на Бессарабской площади пешеходной зоны в рамках Европейской недели мобильности", - говорится в сообщении.

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По его словам, площадь станет пешеходной в два этапа.

Первый этап пройдет в рамках эксперимента на следующих выходных, 17 и 18 сентября. За это время в Бессарабском переулке коммунальщики обустроят пешеходную зону.

Второй этап - сделать площадь пешеходной в выходные и празничные дни, однако для этого необходимо провести несколько тестирований, чтобы собрать мнения и замечания киевлян, а потом доработать проект, чтобы все всех устраивало.