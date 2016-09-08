Прокуратура подозревает киевского предпринимателя в самозахвате участка на Трухановом острове (фото)
Киевской местной прокуратурой №4 совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Киеве департамента защиты экономики Национальной полиции выявлен факт самовольного занятия земельного участка на острове Труханов и незаконного строительства на ней.
Как сообщает прокуратура Киева, в ходе досудебного расследования было установлено, что предприниматель, не имея ни одного правоустанавливающего документа, самовольно занял почти 30 соток земли на территории памятника ландшафта местного значения «Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр» и разместил на ней развлекательный комплекс с заведениями общественного питания.
По результатам проведения досудебного расследования местной прокуратурой составлено сообщение о подозрении виновному лицу по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка особо ценных земель).
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Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и обращении в суд с иском об освобождении самовольно занятого земельного участка.