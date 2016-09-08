Активисты "Азова" штурмуют застройку на Святошино, есть пострадавшие (фоторепортаж)

"На Святошинском переулке 3 возобновились столкновения возле незаконной застройки. Активисты пришли сказать резкое «НЕТ» преступникам, которые, нарушая закон, хотят начать возведение незаконной постройки. Уже перейден второй забор, патриоты готовятся сносить следующие. Приехала полиция. Столкновения продолжаются. Активисты Гражданского Корпуса АЗОВ забрасывают незаконные заборы петардами и дымами", - сообщил "Азов".

Как сообщает корреспондент LB.ua, из-за забора стройки в активистов летят камни, есть пострадавшие.

5 сентября в Киеве неизвестные избили местных жителей в ходе конфликта на территории в Святошинском переулке, где "Киевгорстрой" намерен строить 25-этажный дом.

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6 сентября столкновения продолжились, в результате были задержаны около 30 человек.

Компания отмечает, что в 2014 году спорный участок был отведен Киевским городским советом для строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. 20 марта 2015 года был заключен договор аренды сроком на три года, а 4 сентября 2015 года Госархстройинспекция выдала разрешение на строительство.

Однако попытки начать строительство вызвали недовольство местных жителей. По их словам, на этом земельном участке должен быть детский сад, а сейчас там местные жители паркуют свои машины.