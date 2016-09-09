Активисты выгнали представителей застройщика с парковки на Святошинском переулке

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда они вошли на территорию захваченной парковки, застройщиков там уже не было.

Сейчас активисты и жители разрушают забор, который построили рабочие. Они планируют дежурить здесь всю ночь, опасаясь возвращения "титушек".

Читайте такжеАктивисты "Азова" штурмуют застройку на Святошино, есть пострадавшие (фоторепортаж)

Перед этим около шестидесяти человек в масках забросали площадку камнями и светошумовыми гранатами.

Пострадали несколько рабочих, их забрала скорая. Насколько тяжелые травмы, медики не сообщают.

По одной из версий, нападение совершили "титушки", которых нанял для провокаций сам застройщик. По второй – это бойцы "Азова", пришедшие защищать жителей близлежащих домов, которые категорически против застройки.

Напомним, 5 сентября в Киеве неизвестные избили местных жителей в ходе конфликта на территории в Святошинском переулке, где "Киевгорстрой" намерен строить 25-этажный дом.

Читайте такжеВ Пуще-Водице незаконно передали под застройку 22 га земли – прокуратура

6 сентября столкновения продолжились, в результате были задержаны около 30 человек.

Компания отмечает, что в 2014 году спорный участок был отведен Киевским городским советом для строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. 20 марта 2015 года заключен договор аренды сроком на три года, а 4 сентября 2015 года Госархстройинспекция выдала разрешение на строительство.

Однако попытки начать строительство вызвали недовольство местных жителей. По их словам, на этом земельном участке должен быть детский сад, а сейчас там местные жители паркуют свои машины.