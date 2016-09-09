Скандал вокруг застройки на Святошино: "Азов" прекратил блокаду здания "Киевгорстроя" - СМИ

Сотрудники "Киевгорстроя" по-прежнему не работают, а сидят снаружи здания, говорят, что руководство пока не дало им задач, сообщает 112.ua. Свидетели, которые были здесь утром, говорят, что во время утренней акции протеста были столкновения с дымовыми шашками. На асфальте остались следы, говорят, что применили слезоточивый газ.

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Согласно сообщению, на акции было примерно 30 активистов, а когда приехали правоохранители, ситуация нормализовалась. Сейчас здесь стоят бойцы Нацгвардии, приезжали патрульные.

Свидетели говорят о нескольких якобы пострадавших среди правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября представители "Азова" заблокировали "Киевгорстрой" и не пускали сотрудников компании на рабочие места.

8 сентября активисты "Азова" штурмовали застройку на Святошино, есть пострадавшие.