Конкурсная комиссия выбрала нового главного архитектора Киева

Конкурсная комиссия выбрала Александра Свистунова на должность главного архитектора Киева – директора Департамента градостроительства и архитектуры.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Так, согласно условиям конкурса, комиссия будет рекомендовать киевскому городскому голове назначить на должность директора Департамента Александра Свистунова, который набрал 12,69 балла. На второй позиции в рейтинге кандидатов по количеству баллов оказался Сергей Броневицкий с 11,74 балла, соответственно, третье место занимает Анна Бондарь (11,64 балла)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Александр Свистунов, ранее исполнявший обязанности первого заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры, был назначен на должность и.о. главного архитектора города Киева.

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Ранее и.о. главного архитектора столицы был Юрий Таций, до него - Анна Бондарь.

Предыдущий главный архитектор Киева, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА Сергей Целовальник был уволен с должности в октябре 2015 года.

Киевские власти 30 декабря 2015 года объявили конкурс на должность главного архитектора столицы, директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Однако 30 марта 2016 года мэр Киева Виталий Кличко принял решение приостановить работу конкурсной комиссии по отбору кандидатов на указанную должность. По его словам, комиссия столкнулась с обстоятельствами, которые сделали невозможным принятие объективного и справедливого для города решения.

23 мая тогдашний председатель конкурсной комиссии Александр Спасибко сообщил, что принято решение о проведении нового конкурса на должность главного архитектора столицы, учитывая новый закон о государственной службе, который вступил в силу с 1 мая этого года.