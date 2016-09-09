"Киевгорстрой" пошел на "кардинальные меры": остановил все стройки по Киеву и выдвинул ультиматум

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ПАО.

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"События, произошедшие сегодня ночью и утром под офисом "Киевгорстроя" заставляют нас идти на кардинальные меры. Мы останавливаем все свое строительство и оглашаем забастовку до тех пор, пока агрессивные провокации и нападения на законопослушных предпринимателей не прекратятся", - говорится в сообщении.

В "Киевгорстрое" призвали Министра внутренних дел, руководителей полиции, народных депутатов "немедленно вмешаться в эту позорную ситуацию и наказать виновных так, чтобы «мода» на рейдерские захваты полностью законных строек в нашей стране наконец перестала приносить дивиденды тем, кто за это платит".

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"Мы объявляем бессрочную забастовку, останавливаем все свои работы до того момента, пока нашим работникам больше не надо будет бояться выходить на строительную площадку. Теперь наши инвесторы - тысячи киевлян, которые ожидают собственное жилье - вместе с нами будут требовать от вас, наконец, перейти к решительным действиям и защитить честный бизнес от рейдеров", - подчеркнули в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 8 сентября активисты и местные жители прорвались на территорию стройки в Святошинском переулке, где забаррикадировались представители застройщика.

В итоге после многодневных столкновений в Святошинском переулке представители гражданского корпуса "Азов", которые присоединились к противостоянию на стороне местных жителей, сегодня, 9 сентября, утром заблокировали офис компании-застройщика на улице Суворова в Печерском районе.