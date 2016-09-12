В Киеве пьяный водитель Chevrolet зацепил машину на встречной полосе и сломал дерево (фото)

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Как рассказал водитель автомобиля Volkswagen Touareg, он двигался в среднем ряду, как вдруг со встречной полосы вылетел автомобиль Chevrolet Aveo.

Водитель Volkswagen пытался избежать столкновения, выкрутил руль влево, но полностью этого сделать не удалось. После удара Chevrolet Aveo продолжил движение, вылетел на зеленую зону, где столкнулся с деревом, сломав его.

Как рассказал водитель автомобиля Chevrolet, с него слетел шлепанец, и он не смог нажать на тормоза.

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Пока он искал свою обувь, авто вылетело на встречную полосу, и произошло ДТП.

Правоохранители нашли также более банальное объяснение, почему водитель не справился с управлением - он находился в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 1,97 промилле при допустимой норме 0,20.

В результате столкновения никто серьезно не пострадал - помощь была оказана на месте.