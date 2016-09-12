В Киеве митингующие против строительства ТРЦ на "Героев Днепра" перекрыли дорогу (видео)

В районе станции "Героев Днепра" местные жители около 20.00 собрались на пикет против строительства торгово-развлекательного комплекса. Видео с пикета в своем Facebook показал журналист Сергей Гришин.

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В свою очередь, журналист Дмитрий Симанский на своей странице в Facebook сообщил, что около 1000 жителей Оболони перекрыли движение на дорогах, приглегающих к станции метро.

По его словам, к месту событий прибыли представители "Азова", также там находится много правоохранителей, однако нет представителей власти.

"1000 жителей Оболони перекрыли движение. Людей становится больше. Представителей власти нет. Полицейских куча. Азов подтянулся", - написал Симанский.

"Люди протестуют против застройки над метро. Хотят построить торговый центр на Героев Днепра. Скандируют "Кличко - геть!!" Пошли перекрывать движение дальше", - говорится в сообщении.

Сотни людей постоянно ходят по пешеходному переходу, на месте акции образовалась большая пробка, говорится в сюжете ТСН.

Таким образом местные жители протестуют против возведения нового торгового комплекса. Людей возмутило еще и то, что стало известно, строители, работающие прямо над линией метро, повредили свода станции.

Как сообщил портал "112 Украина", протестующие перекрывали дорогу в направлении улицы Полярной. На сервисе Яндекс.Пробки по сотоянию на 21:05 также было видно, что движение в районе кольца шло со скоростью около 7 км/ч.

Как сообщал УНИАН, в июне на выходе из станции метро «Героев Днепра» началось строительство торгово-развлекательного центра. Участок земли внутри транспортной развязки оградили забором и подогнали строительную технику.

Также стало известно, что из-за строительных работ был поврежден потолок станции и платформа. Киевские власти намерены 29 сентября провести общественные слушания по поводу строительства данного ТРЦ.