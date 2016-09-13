Зачем на самом деле "Киевгорстрой" устроил забастовку – Гроші /

Так жители Святошинского переулка пытались отстоять свой паркинг возле дома, говорится в сюжете програми "Гроші".

Это битва за 500 соток земли под новую высотку. Уже после революции достоинства строительный гигант "Киевгорстрой" захватил участок в спальном районе столицы.

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Это было сделано с грубым нарушением законодательства. Общественные слушания по этому поводу не проводились, подписи жильцов о согласии на строительство никто не собирал.

После этого строители пригнали "титушок". Местные пошли в контрнаступление. Причем, настолько удачно, что руководство Киевгорстроя даже решило объявить забастовку - и остановило все свои стройплощадки.