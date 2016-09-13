В Киеве демонтировали незаконную газовую заправку рядом с ядерным реактором

12:36, 13 сентября 2016
Киев
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В Киеве демонтировали незаконную газовую заправочную станцию, которая была расположена на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы неподалеку от исследовательского ядерного реактора Института ядерных исследований НАН Украины.

Фото Александр Островский via commons.wikimedia.org

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, кроме того, заправка была обустроена вплотную к работающей тяговой подстанции, которая обеспечивает постоянным током контактные сети троллейбусов "Киевпасстранс".

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В ходе досудебного расследования установлено, что заправка осуществляла свою деятельность без каких-либо разрешительных документов.

Демонтаж незаконного объекта, деятельность которого могла привести к техногенной аварии, проведен в рамках уголовного производства, начатого по ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Демонтаж проводили столичные правоохранители с привлечением работников экспертных учреждений и Киевской городской государственной администрации под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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