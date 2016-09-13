Виталий Кличко провел инспекцию в Бабьем Яру по подготовке к 75-й годовщине трагедии

Участники встречи осмотрели реконструированную часть заповедника. По словам Виталия Кличко, во время благоустройства строители обустроили Аллею Праведников, на которую перенесли памятник погибшим в Бабьем Яру детям, и Аллею Мучеников (Дорога Скорби). Также в этой части мемориала обустроили новые дорожки с мощением (13,7 тыс. кв. м), 15,5 тыс. кв. м газонов с автополивом, скамейки с урнами, установили 149 LED-фонарей и систему видеонаблюдения. Кроме того, в заповеднике установили памятник расстрелянным ромам.

Участники встречи также обсудили проведение мероприятий по чествованию памяти жертв трагедии и установление памятника украинской писательнице Елене Телиге, которая была расстреляна в Бабьем Яру вместе с мужем в 1942 году.