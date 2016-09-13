В Киеве активисты вновь заблокировали движение возле метро "Героев Днепра" (фото)
В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" снова собрались активисты, которые выступают против, как они убеждают, незаконной застройки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Возле метро собрались 60 человек. Они перекрыли улицу Героев Днепра. Ходят по пешеходному переходу. Движение транспорта заблокировано.
Звучат лозунги "Нет незаконной застройке" и активисты требуют присутствия мэра Киева Виталия Кличко.
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Неподалеку от скопления толпы дежурят несколько экипажей полиции. На месте событий появились бойцы Национальной гвардии.
Как сообщал УНИАН, в июне на выходе со станции метро "Героев Днепра" началось строительство торгово-развлекательного центра. Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику.
Также стало известно, что из-за строительных работ был поврежден потолок станции и платформа. Киевская власть намерена 29 сентября провести общественные слушания по поводу строительства данного ТРЦ.
12 сентября в Киеве митингующие против строительства ТРЦ на "Героев Днепра" перекрыли дорогу.