Кличко обсудил развитие туристического потенциала Киева с вице-мэром Эдинбурга

Кличко отметил, что столичная власть заинтересована в развитии и интенсификации туристического и культурного сотрудничества между Киевом и Эдинбургом, в 2019-ом году будут отмечать 30-летие побратимства. В свою очередь, Кардоуни отметил, что сегодня для Киева, как туристического центра, открывается окно возможностей, поскольку туристы из Западной Европы ищут новые направления для путешествий.

Во время встречи также речь шла о вопросах культурного обмена, в частности организации выступлений киевских художественных коллективов в Шотландии и шотландских в украинской столице, обмен выставками между музеями Киева и Эдинбурга.