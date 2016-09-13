Кличко обсудил развитие туристического потенциала Киева с вице-мэром Эдинбурга
20:19, 13 сентября 2016Киев
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Киевский городской голова Виталий Кличко встретился с заместителем мэра Эдинбурга Стивом Кардоуни. Во время встречи стороны обсудили развитие туристической сферы Киева и культурный обмен между двумя городами.
Во время встречи также речь шла о вопросах культурного обмена / kievcity.gov.ua
Кличко отметил, что столичная власть заинтересована в развитии и интенсификации туристического и культурного сотрудничества между Киевом и Эдинбургом, в 2019-ом году будут отмечать 30-летие побратимства. В свою очередь, Кардоуни отметил, что сегодня для Киева, как туристического центра, открывается окно возможностей, поскольку туристы из Западной Европы ищут новые направления для путешествий.
Во время встречи также речь шла о вопросах культурного обмена, в частности организации выступлений киевских художественных коллективов в Шотландии и шотландских в украинской столице, обмен выставками между музеями Киева и Эдинбурга.
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