В Киеве обсудили план запуска отопительного сезона

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Александр Малыхин и директор структурного обособленного подразделения (СОП) «Киевские тепловые сети» ПАО «Киевэнерго» Евгений Глушак персонально будут отвечать на антикризисном штабе по ситуации в городе и оперативное решение возможных проблем.

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«В этом году в результате блокирования счетов «Киевэнерго» компания не смогла выполнить значительную часть капитальных ремонтов. В результате количество аварий, которые возникли в межотопительный период, увеличилось почти на тысячу. Поэтому сейчас важно проанализировать результаты проведения гидравлических испытаний и мобилизовать усилия для оперативного устранения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть во время запуска теплоносителя. Жилищно-эксплуатационные организации совместно с районными подразделениями «Киевэнерго» должны иметь алгоритм немедленного реагирования на аварию, за каждым домом должен быть закреплен человек как со стороны ЖЭУ, так и со стороны районного подразделения «Киевэнерго». В масштабе города ответственными за эту работу являются представитель Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Александр Малыхин и директор СВП «Киевские тепловые сети» ПАО «Киевэнерго», – сообщил Петр Пантелеев.

Он также отметил, что в этом году городская власть решила вопрос «вхождения» в отопительный сезон шести ведомственных и частных котельных, которые испытывали трудности с поставкой тепла.

«Еще два года назад в Киеве были колоссальные проблемы, которые касались работы 17 ведомственных и частных котельных. Эти проблемы были связаны с тем, что владельцы имели значительные долги за потребленный газ, или техническое состояние оборудования просто не позволял запустить их в работу. В прошлом году мы решили вопрос 11 котельных, а в этом году найдено решение по запуску тепла еще на шести объектах. В следующем году мы планируем окончательно решить вопрос устойчивого снабжения тепла в дома, которые находятся в зоне обслуживания этих котельных», – сказал Петр Пантелеев.