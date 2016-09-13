Японская компания Marubeni заинтересована сделать Киев более экологичным и комфортным
Киевский городской голова Виталий Кличко встретился с Наоей Ивашита, региональным генеральным директором Marubeni в Европе, Африке и странах СНГ.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности, в совершенствовании и развитии столичной инфраструктуры.
«Я имею очень положительные впечатления от визита в Японию. У нас есть много проектов, и мы, как и договорились в Токио, готовы вам их представить. Мы подчеркиваем, что работаем открыто, прозрачно и будем всячески способствовать вашей работе и докажем, что Киев – надежный партнер для каждого инвестора», – подчеркнул мэр.
Кличко подчеркнул, что Киев нуждается в модернизации городского хозяйства и стремится к наиболее широкому внедрению современных «зеленых» технологий.
Ивашита подтвердил заинтересованность японской компании в развитии столичной инфраструктуры.
«Мы заинтересованы присоединиться к развитию вашего города. Мы готовы помочь во внедрении современных технологий, чтобы сделать Киев более экологичным и комфортным для жизни. Мы хотим начать с небольших проектов и в случае их успешной реализации увеличивать инвестиции», – подчеркнул Ивашита.
Во время визита в Японию в начале сентября этого года Кличко встречался с руководством Marubeni. Сегодняшняя встреча в Киеве стала продолжением переговоров об эффективном сотрудничестве и возможных направлениях инвестиций японской компании в украинскую столицу.
В Токио речь шла о заинтересованности и возможном участии японских компаний в проекте по реконструкции Бортнической станции аэрации, в строительстве нового мусоросжигательного завода в Киеве, инвестировании в транспортную инфраструктуру и другие проекты.