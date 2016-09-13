Строительство на "Героев Днепра": столичные власти, инициативная группа оболонцев и заказчик договорились о взаимопонимании

Подписан соответствующий протокол совместного совещания у председателя Оболонской РГА Александра Цибульщака.

Протоколом, в частности, предполагается обязать заказчика строительства ООО «Єлікон Лтд» обратиться в ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» для проведения соответствующей экспертизы относительно вредных последствий выполнения буровых и строительных работ в кругу станции метро «Героев Днепра». Срок выполнения - 15 сентября. До этой же даты заказчик также должен вывесить информационный стенд для жителей района и пассажиров метрополитена с указанием конкретных видов работ по укреплению станции метро «Героев Днепра» и сроков их окончания.

Кроме того, до 20 сентября ООО «Єлікон Лтд» должен предоставить копии всех разрешительных документов на строительство председателю райгосадминистрации и председателю инициативной группы. До этого же дня «Єлікон» должен провести организационно-подготовительную работу к проведению общественных слушаний, которые состоятся 29 сентября текущего года.

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Также копии разрешительных документов на строительство ООО «Єлікон Лтд», контактные номера телефонов компании, по которым могут обратиться жители района при необходимости, а также эти решения совместного совещания должны быть обнародованы на официальном веб-сайте Оболонской райгосадминистрации к концу дня 13 сентября.

Достигнутый компромисс важен для всех - убежден первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис. Он подчеркнул, что все стороны должны вести дискуссию исключительно в законной плоскости и мирным путем.

"Город должен быть комфортным и для жителей, и для бизнеса. Только таким образом мы сможем гармонично его развивать", - отметил он.