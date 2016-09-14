Киев выделил 900 тысяч гривен на организацию фестиваля ГОГОЛЬFEST

Город и впредь будет поддерживать художников, которые своими неординарными инициативами переосмысливают городские территории и вдыхают в них новую жизнь, сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко во время пресс-тура на локации Гогольfestа.

«За десять лет ГОГОЛЬFEST благодаря его «отцу» Владиславу Троицкому, существенно развился: он пополнился новыми жанрами, состоялся на многих интересных локациях, приобрел международный резонанс. Городские власти всегда поддерживали этот знаковый для Украины фестиваль, правда, преимущественно на волонтерских началах. Нам очень приятно, что в этом году мы, несмотря на все, нашли средства и выделили 900 тысяч гривен на его проведение», – сообщила Старостенко.

Она добавила, что сегодня очень важно создавать интересные культурные события и художественные пространства в отдаленных от центра районах, в частности на левом берегу столицы. Поэтому город приветствует проведение Гогольfestа на Арт-заводе «Платформа», который на время фестиваля с 16 до 25 сентября превратится в настоящий центр современного искусства, отметила Старостенко.

«ГОГОЛЬFEST является важным имиджевым проектом для нашего города, ведь в нем каждый год принимают участие представители мирового современного искусства европейских стран, а в этом году это – Литва, Швейцария, Голландия, Израиль», – подчеркнула заместитель председателя КГГА.

Отметим, что в этом году ГОГОЛЬFEST откроется не только как презентационная площадка, но и как учебно-производственный комплекс современного искусства. В программе фестиваля: звезды мирового и украинского театра, популярные исполнители на ATLAS Stage, мастера современной хореографии, визуальный проект «Burn», «Babylon» с участием самых известных художников мира, беспрецедентный арт-ярмарка «Продажное искусство», три кинотеатра, провокационные перфомансы, экспериментальный фэшн, инновационные образовательные технологии, уникальная детская программа, цирк, театр кукол, книжная ярмарка, барахолка Кураж Базар, специальное гастрономическое меню от Ulichnaya eda и даже подземный бункер в качестве концертного зала.