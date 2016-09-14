Как проходит подготовка к ГОГОЛЬFESTу в Киеве (фоторепортаж)

Фотокореспондет УНИАН побывал на локациях будущего фестиваля, где завершаются последние приготовления к этому культурному событию.

Отметим, в этом году ГОГОЛЬFEST откроется не только как презентационная площадка, но и как учебно-производственный комплекс современного искусства. В программе фестиваля: звезды мирового и украинского театра, популярные исполнители на ATLAS Stage, мастера современной хореографии, визуальный проект «Burn», «Babylon» с участием самых известных художников мира, беспрецедентная арт-ярмарка «Продажное искусство», три кинотеатра, провокационные перфомансы, экспериментальный фэшн, инновационные образовательные технологии, уникальная детская программа, цирк, театр кукол, книжная ярмарка, барахолка Кураж Базар, специальное гастрономическое меню от Ulichnaya eda и даже подземный бункер в качестве концертного зала.

Как сообщал УНИАН, из столичного бюджета на организацию фестиваля пойдет 900 тысяч гривен.