В Нацполиции Киева уверяют, что у них достаточно ресурсов для обеспечения порядка на стройплощадках столицы

Меморандум подписали Киевский городской председатель Виталий Кличко, начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, начальник Управления патрульной полиции в г. Киеве Юрий Зозуля и представители строительной отрасли столицы.

«Наша задача – сделать так, чтобы не возникало конфликтных ситуаций на стройплощадках, чтобы все острые вопросы решались за круглым столом, чтобы закон соблюдали все, чтобы Киев развивался. Надеюсь, этот Меморандум снимет напряжение, которое возникло в последние дни в столице из-за конфликтов на стройках», – отметил Кличко.

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Стороны договорились, что застройщики не позднее, чем за 60 дней до дня начала строительства, проводят информационно-разъяснительную работу с жителями прилегающих к строительству жилых домов; не позднее, чем за 10 дней до дня начала застройки, размещают возле ворот на строительной площадке информационный стенд с подробной информацией о проекте здания, полученных документах на пользование земельным участком, проведение подготовительных и строительных работ; отказываются от привлечения частных охранных компаний и отдельных лиц для физической (силовой) охраны строительных площадок на территории Киева.

В свою очередь Крищенко отметил, что у полиции Киева достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать правопорядок на строительных площадках столицы.

«У нас достаточно сил. В случае необходимости мы привлекаем силы Нацгвардии. Мы ситуацию удержим», – отметил главный полицейский Киева.

Главное Управление Нацполиции в г. Киеве и Управления патрульной полиции в г. Киеве, согласно Меморандуму, определяют отдельный номер телефона в режиме «горячей линии» для обращений граждан относительно возможных вопросов или событий, которые возникают во время строительства на территории города; обеспечивают соблюдение общественного порядка во время строительства в Киеве, в частности, на договорных началах с застройщиками – охрану строительной площадки; обеспечивают защиту объектов строительства, в случае подтверждения законности проведения строительства на них от неправомерных посягательств любых физических или юридических лиц.

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Со своей стороны КГГА и в дальнейшем будет обеспечивать своевременную публикацию на сайтах КГГА и Киевского городского совета решений Киевсовета или распоряжений КГГА относительно отвода земельных участков, реестра заключенных договоров аренды земельных участков и дополнительных соглашений к ним, градостроительных условий и ограничений, выданных застройщикам; а также обеспечивать публичность ведения «Градостроительного кадастра Киева» с нанесением информации о все строительные площадки на территории Киева и указанием документов, подтверждающих законность/незаконность использования земельных участков и/или проведения подготовительных или строительных работ.

«Эта информация в открытом доступе и каждый киевлянин может ознакомиться с ней на сайте КГГА», – отметил Кличко.

Со стороны строителей Меморандум подписали руководители крупнейших строительных компаний столицы «Киевгорстрой», «Житлоинвест-УКБ», «УкрБуд», «UDP», «Интеграл-Буд», «ЖСК им. Ковальской», «ГЕОС», «Новая Слободка», «Фундамент», «Сити-1 девелопмент», «Столица Групп».

Кроме того, во вторник представители столичной власти, инициативная группа жителей Оболонского района и заказчик строительства договорились о взаимопонимании относительно ситуации со строительством торгово-развлекательного комплекса на вул. Героев Днепра. Соответствующий протокол подписали стороны и председатель Оболонской РГА Александр Цибульщак.