Киевляне будут ездить бесплатно в метро не только по "Карточке киевлянина" - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что Киевсовет до 1 октября текущего года предоставила право на бесплатный проезд в столичном метрополитене отдельным категориям граждан на основании удостоверения или «Карточки киевлянина». Вместе с тем, уже с 1 октября, по решению Киевсовета, бесплатно пользоваться метрополитеном смогут только владельцы «Карточки киевлянина».

При этом, добавил мэр Киева, после признания банка «Хрещатик» неплатежеспособным выпуском и переоформлением «Карточки киевлянина» занимается ПАО «Государственный ощадный банк Украины».

По словам Виталия Кличко, в системе «Карточка киевлянина» было зарегистрировано 633,9 тысяч граждан, которые имеют право на льготный проезд в Киевском метрополитене. Однако, по информации Ощадбанка, всего чуть более 200 тысяч киевлян переоформили там свои карточки.

«До сих пор не переоформили карточки 434 тысячи граждан. И я хочу обратить внимание, что те, кто это не сделал, уже с 1 октября будут вынуждены платить за проезд в метрополитене и покупать лекарства в аптеках без скидок. Именно поэтому, чтобы избежать напряжения, мы инициируем решение Киевсовета, чтобы дать киевлянам право до 1 апреля следующего года ездить бесплатно как за «Карточкой киевлянина», так и за удостоверением», – сказал мэр Киева.

В то же время, Виталий Кличко призвал владельцев таких карт в любом случае не медлить с их переоформлением в «Ощадбанке». Он добавил, что процесс переоформления карточки в «Ощадбанке» занимает 3-4 недели.