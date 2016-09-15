За два года Кличко вернул киевлянам 7 детсадов на 1200 мест

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на открытии второй сессии Киевсовета седьмого созыва.

Мэр отметил, что в этом году киевская власть разработала и приняла городскую целевую программу «Образование Киева. 2016-2018 годы». На 2016-й на бюджет программы выделили более 7 млрд гривен.

«1 сентября в Киеве открылась 1 новая школа и детский сад, еще одну школу заканчиваем – откроем скоро. До конца этого календарного года мы за бюджетные деньги построим, реконструируем и модернизируем еще 6 детских садов. Также за инвестиционные средства будет построено три детсада. Напомню, в прошлом году мы открыли в Киеве две школы и два детсада», – отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что электронная очередь в детсады в столице на сегодня – более 11 000 детей.

«И мы делаем все для того, чтобы ее уменьшить и чтобы за три-четыре года ее вообще не было, – подчеркнул Киевский городской председатель. – В течение 2-х лет мы вернули киевлянам 7 детсадов на 1200 мест. До сентября районами уже дополнительно создано в детских садах почти 1300 мест для дошкольников. Сегодня это самый высокий показатель среди регионов страны», – подчеркнул Виталий Кличко.