Строительство на "Героев Днепра": представитель жителей Оболони и глава метрополитена выступили в Киевсовете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель инициативной группы общины Оболони Татьяна Киричук во время выступления в сессионном зале Киевсовета относительно конфликте со строительством на станции «Героев Днепра».

Она отметила, что в настоящее время, после 2-х месяцев с момента начала строительства ТРЦ «Оазис», станция имеет уже определенные признаки разрушения. По словам Киричук, все уже видели фото потрескавшейся платформы, есть сквозная дыра в потолке, в которую видны солнечные лучи со станции, и которую сейчас закрыли временно металлическим листом, рельсы станции затоплены.

«Застройщик принципиально не берет никакой ответственности на себя, которая может возникнуть при строительстве и после строительства торгового комплекса. Многие люди помнят Куреневскую трагедию. И мы хотим, чтобы приостановили это строительство, чтобы не возникла такая же трагедия «Куреневка-2», - сказала представительница общины.

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Она напомнила, что уже есть два ТРЦ на Оболони - Дримтаун-1 и Дримтаун-2. Кроме того, по словам Киричук, жители получили информацию о том, что земля под рынком «Оболонь» сейчас стоит на продаже с проектом строительства очередного ТРЦ.

«Жители Оболони требуют с сегодняшнего дня немедленно остановить это незаконное, бессмысленное строительство ТРК «Оазис» и восстановить защитный слой для предотвращения затопления станции и ее разрушения», - отметила представитель общины.

Она пояснила бессмысленность строительства этого ТРЦ тем, что таких комплексов уже достаточно на Оболони, а незаконность - в частности, тем, что не было общественных слушаний.

«Мы считаем очень опасным то, что делается. Никто из тех людей, кто давал разрешительные документы - никто не пользуются метро, а мы ездим. И мы видим все те проблемы, которые возникают при строительстве. Мы - те люди, которые находятся под угрозой завала, затопления и прочее. Мы требуем, чтобы было принято решение. Мы категорически против этого строительства», - заявила Киричук.

Выступающий после представителя общины Оболони руководитель метрополитена Виктор Брагинский подтвердил, что трещины в потолке и на полу станции возникли именно во время указанного строительства.

В то же время он сказал, что нельзя сейчас приостанавливать строительство, потому что строители не успеют провести запланированные работы по укреплению конструкций, и станция войдет в зиму «открытой».

«Никакой опасности нет. Меня и коллектив станции «Героев Днепра» беспокоит другой вопрос - если сейчас на этой стадии заблокировать работу и не дать в срок подготовиться к зиме, то мы можем войти в зиму с открытой станцией. Тогда могут быть действительно вопросы», - сказал он.

Руководитель метрополитена отметил, что реализация проектов, связанных со стратегическими объектами, имеет высокий уровень ответственности сторон, а поскольку есть все разрешительные документы на строительство, то работы на этой станции останавливать нельзя.