Строительство на "Героев Днепра": представитель жителей Оболони и глава метрополитена выступили в Киевсовете
Жители Оболони настаивают на том, что власти Киева должны немедленно остановить строительство на станции метро "Героев Днепра".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель инициативной группы общины Оболони Татьяна Киричук во время выступления в сессионном зале Киевсовета относительно конфликте со строительством на станции «Героев Днепра».
Она отметила, что в настоящее время, после 2-х месяцев с момента начала строительства ТРЦ «Оазис», станция имеет уже определенные признаки разрушения. По словам Киричук, все уже видели фото потрескавшейся платформы, есть сквозная дыра в потолке, в которую видны солнечные лучи со станции, и которую сейчас закрыли временно металлическим листом, рельсы станции затоплены.
«Застройщик принципиально не берет никакой ответственности на себя, которая может возникнуть при строительстве и после строительства торгового комплекса. Многие люди помнят Куреневскую трагедию. И мы хотим, чтобы приостановили это строительство, чтобы не возникла такая же трагедия «Куреневка-2», - сказала представительница общины.
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Она напомнила, что уже есть два ТРЦ на Оболони - Дримтаун-1 и Дримтаун-2. Кроме того, по словам Киричук, жители получили информацию о том, что земля под рынком «Оболонь» сейчас стоит на продаже с проектом строительства очередного ТРЦ.
«Жители Оболони требуют с сегодняшнего дня немедленно остановить это незаконное, бессмысленное строительство ТРК «Оазис» и восстановить защитный слой для предотвращения затопления станции и ее разрушения», - отметила представитель общины.
Она пояснила бессмысленность строительства этого ТРЦ тем, что таких комплексов уже достаточно на Оболони, а незаконность - в частности, тем, что не было общественных слушаний.
«Мы считаем очень опасным то, что делается. Никто из тех людей, кто давал разрешительные документы - никто не пользуются метро, а мы ездим. И мы видим все те проблемы, которые возникают при строительстве. Мы - те люди, которые находятся под угрозой завала, затопления и прочее. Мы требуем, чтобы было принято решение. Мы категорически против этого строительства», - заявила Киричук.
Выступающий после представителя общины Оболони руководитель метрополитена Виктор Брагинский подтвердил, что трещины в потолке и на полу станции возникли именно во время указанного строительства.
В то же время он сказал, что нельзя сейчас приостанавливать строительство, потому что строители не успеют провести запланированные работы по укреплению конструкций, и станция войдет в зиму «открытой».
«Никакой опасности нет. Меня и коллектив станции «Героев Днепра» беспокоит другой вопрос - если сейчас на этой стадии заблокировать работу и не дать в срок подготовиться к зиме, то мы можем войти в зиму с открытой станцией. Тогда могут быть действительно вопросы», - сказал он.
Руководитель метрополитена отметил, что реализация проектов, связанных со стратегическими объектами, имеет высокий уровень ответственности сторон, а поскольку есть все разрешительные документы на строительство, то работы на этой станции останавливать нельзя.