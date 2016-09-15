Строительство на "Героев Днепра": в киевском метро объяснили, откуда трещина в потолке станции

Об этом на заседании сессии Киевсовета заявил руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передает корреспондент УНИАН.

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"То, что был поврежден свод станции – это техническая ошибка машиниста буровой установки, который вне регламента заменил бур. Это действительно была его ошибка", - сказал Брагинский.

Однако он считает, что ответственность за это не может быть персональной.

"Это ответственность всех - руководителя; организации, которая давала разрешение на выполнение строительных работ; Укргосстройэкспертизы, которая тоже сказала, что нет угрозы, и проектом предусмотрены все меры безопасности", - отметил руководитель метрополитена.

Он заверил, что специалисты метрополитена со своей стороны ведут ежедневный контроль за состоянием станции.

"Главное для стабильности работы станции - чтобы не было деформации несущих конструкций. Над этой задачей работают ежедневно технические специалисты метрополитена, которые проверяют контрольные точки и присматривают за отсутствием проседания почв. Я еще раз подчеркиваю, что станция работает в обычном режиме, никаких нарушений целостности несущих конструкции нет. Это 100%, потому что за этим следят ежедневно", - заверил Брагинский.

По его словам, чтобы избежать любой угрозы для безопасности пассажиров, работы по укреплению грунтов и конструкций станции "Героев Днепра" ведутся ночью, когда метро не работает: "Поэтому эти работы ведутся в условиях, когда отсутствуют пассажиры, чтобы не создавать для них опасности".

Как сообщал УНИАН, в июне на выходе со станции метро "Героев Днепра" началось строительство торгово-развлекательного центра с подземными торговыми и техническими помещениями. Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику. После начала строительных работ активисты в соцсети распространили фотографии поврежденного потолка станции и платформы метро.

Киевская власть, несмотря на протестные настроения жителей Оболони, запланировала на 29 сентября – после четырех месяцев с начала работ – провести общественные слушания по поводу строительства этого ТРЦ.

13 сентября в горгосадминистрации заявили, что жители Оболони и заказчик строительства ТРЦ над ст. метро "Героев Днепра" достигли взаимопонимания.