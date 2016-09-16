Выставка "Бабий Яр – память на фоне истории" открывает ряд мероприятий к 75-й годовщине трагедии – КГГА

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время открытия выставки «Бабий Яр – память на фоне истории».

«Мероприятия, которые проходят к 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, в том числе и эта выставка, является критерием отношения нашего общества к своей истории, а значит – будущего. Мы должны приложить все усилия, чтобы память о те скорбные времена всегда была в сердцах грядущих поколений и навсегда осталась в прошлом и не повторилась в будущем», – отметила заместитель председателя КГГА.

По ее словам, долгое время знаковое для киевлян и мирового сообщества место – заповедный комплекс в Бабьем Яру – не могли привести в надлежащее состояние. Однако, уже 29 сентября после масштабных ремонтных работ на торжественные мероприятия к историко-мемориального заповедника посетят представители мирового сообщества, в том числе президенты Израиля и Германии, лидеры мировых международных и еврейских организаций.

«В заповеднике было осуществлено много работ по благоустройству территории: обустроены дорожки и лужайки, установлено освещение и системы полива газонов. В память о людях, которые погибли и которые спасали евреев, подвергая себя опасности, сооружены две аллеи: «Аллея Мучеников» и «Аллею Праведников», – рассказала заместитель председателя КГГА.

Справочно.

Выставка «Бабий Яр – память на фоне истории» продлится с 15 сентября до 27 ноября.

Экспозиция состоит из двух смысловых и визуальных слоев: история Бабьего Яра – от составления многоконфессионального некрополя, через Холокост, нацистский террор, советское уничтожение памяти о Яре и до нынешних попыток увековечить всех его жертв. А также проекты мемориального парка, включая территорию Бабьего Яра, прилегающих кладбищ, другие памятные объекты вокруг них (по результатам Международного архитектурного конкурса «Бабий Яр – Дорогожицкий некрополь»).