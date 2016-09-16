Столичные родильные дома обеспечены препаратами сурфактанта на 100% – замглавы КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время рабочего визита в Перинатальный центр города Киева, созданный на базе Киевского городского роддоме № 7.

«Перинатальный центр специализируется на приеме преждевременных родов и выхаживании недоношенных младенцев. Здесь обеспечивают диагностику и квалифицированное ведение беременных и рожениц из группы высокого риска, интенсивную помощь новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела. В Центре внедряются современные перинатальные технологии, рекомендованные ВОЗ. Высококвалифицированный персонал заведения и, в частности, отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных, которое оснащено кувезами – уникальными аппаратами для длительной искусственной вентиляции легких и мониторинга жизненно важных функций организма, выхаживают детей, которые родились в тяжелом состоянии, весом от 500 грамм», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам, для таких деток жизненно необходимо наличие препаратов сурфактанта, которые применяются с целью лечения и профилактики дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных.

«В этом году за счет городского бюджета мы полностью перекрыли потребность учреждений здравоохранения столицы в препаратах сурфактанта, в частности в лекарственном средстве «Куросурф». От его наличия и своевременного назначения зависит жизнь, продолжительность лечения и дальнейшее состояние здоровья недоношенных детей. Это лекарственное средство позволяет облегчить течение респираторного дистресс-синдрома новорожденного и снизить связанную с этим заболеванием летальность. Кроме того, препарат позволяет сократить продолжительность искусственной вентиляции легких, уменьшить отрицательное воздействие гипоксии и оксигенотерапии на центральную нервную систему, легкие и органы зрения ребенка. Таким образом, уменьшается количество случаев развития инвалидности у недоношенных детей. Сейчас Департамент здравоохранения закупил 71 единицу «Куросурфа». Длится процедура конкурсных торгов на закупку еще 138 единиц», – подытожил Николай Поворозник.