Скандальная стройка на "Героев Днепра": жители Оболони намерены вновь выйти на митинг

Об этим сообщает в Facebook журналистка Ирина Ковальчук со ссылкой на очевидцев.

"Между рельсами, по словам очевидца, уже не просто лужи стоят, а течет ручеек... Оболонцы уверяют, что вопреки обещанию мэра Киева Виталия Кличко, работы по строительству ТЦ продолжаются", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, жители Оболони намерены провести сегодня в 19:00 очередной митинг.

Как сообщал УНИАН, в июне на выходе со станции метро "Героев Днепра" началось строительство торгово-развлекательного центра с подземными торговыми и техническими помещениями.

Участок земли в пределах транспортной развязки огородили забором и подогнали строительную технику. После начала строительных работ активисты в соцсети распространили фотографии поврежденного потолка станции и платформы метро. Киевская власть, несмотря на протестные настроения жителей Оболони, запланировала на 29 сентября – после четырех месяцев с начала работ - провести общественные слушания по поводу строительства этого ТРЦ.

13 сентября в горгосадминистрации заявили, что жители Оболони и заказчик строительства ТРЦ над ст. метро "Героев Днепра" достигли взаимопонимания.