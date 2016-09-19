Столичная власть провела реконструкцию помещений для размещения центров социального обслуживания

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко во время выездной инспекции реконструкции объектов, где сейчас продолжаются работы по реконструкции помещений. Совместно с заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником они проверили ход выполнения работ.

Инспектируя территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и центр ранней реабилитации детей с инвалидностью, Александр Спасибко сообщил, что первые работы по реконструкции бывшего детского сада № 403 на вул. А. Телиги, 37-Г в Шевченковском районе Киева были начаты еще в 2002 году. Затем финансирование было приостановлено и объект долгое время оставался незавершенным.

«Мы нашли возможность и средства для завершения строительства, и уже к концу года объект сдадут в эксплуатацию, а с начала 2017 года он заработает на полную мощность. При корректировке проекта учтены требования относительно беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения к центру и их удобного передвижения зданием», – подчеркнул Александр Спасибко.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, предусмотрено, что учреждение примет на реабилитацию около 100 детей на сутки на дневном пребывании. Кроме того, психологи и реабилитологи центра будут консультировать около 200 детей в месяц, что пребывают в постоянной реабилитации дома.

Также для жителей Святошинского района столицы будет работать Центр социальных услуг по адресу: вул. Гната Юры, 14-Б. Городская власть начала реконструкцию нежилого помещения под размещение центра, в котором будут работать центр занятости, пенсионный фонд и другие социальные службы района. Проектная документация для реконструкции здания разработана в формате «Прозрачный офис».