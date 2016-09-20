В Киеве начнется ремонт дороги на Одесской площади: движение авто будет ограничено
12:17, 20 сентября 2016Киев
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21 сентября начнутся ремонтные работы на половине ширины путепровода от Столичного шоссе в направлении проспекта Победы. На время выполнения работ движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по второй половине путепровода.
Ремонтные работы начнутся 21 сентября / Фото УНИАН
Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».
В то же время отмечается, что на данном этапе работ ограничение движения троллейбусных и других маршрутов общественного транспорта не предусмотрено.
Проектом капитального ремонта предусмотрен ремонт мостового полотна и конструкций путепровода, переустройство асфальтобетонного покрытия на всех элементах транспортной развязки.
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«Киевавтодор» просит водителей, по возможности, выбирать другие маршруты движения.
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