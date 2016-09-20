В Киеве начнется ремонт дороги на Одесской площади: движение авто будет ограничено

Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

В то же время отмечается, что на данном этапе работ ограничение движения троллейбусных и других маршрутов общественного транспорта не предусмотрено.

Проектом капитального ремонта предусмотрен ремонт мостового полотна и конструкций путепровода, переустройство асфальтобетонного покрытия на всех элементах транспортной развязки.

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«Киевавтодор» просит водителей, по возможности, выбирать другие маршруты движения.