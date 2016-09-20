Город осуществляет свои бюджетные операции в штатном режиме – КГГА

«Соответствующее согласование Министерства финансов мы уже получили, готовится юридическое оформление нормы закона, предусматривающего реструктуризацию внутреннего долга города Киева в сумме 1,9 млрд гривен на 360 календарных дней», – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА, передает пресс-служба ведомства.

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Он также подчеркнул, что если в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» будут уточнения на счет этого долга, они найдут отражение в бюджетных решения города Киева.

«При любых обстоятельствах город осуществляет свои бюджетные операции в штатном режиме», – подытожил Геннадий Плис.