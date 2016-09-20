"Наслаждаюсь своим пребыванием": Гора из "Игры престолов" приехал на съемки в Киев

Об этом спортсмен и актер сообщил на своей странице в Instagram.

В соцсети опубликовано фото с Бьернссоном, сидящим на диване.

«Наслаждаюсь своим пребыванием в Киеве», - говорится в подписи к фото.

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Актер сопроводил снимок хештегом #filmingcomercial («снимаем рекламу»).

До того, как стать актером, Бьернссон несколько лет завоевывал титул самого сильного человека Исландии. Он регулярно принимает участие в соревнованиях «Самого сильного человека мира».

Роль в популярном сериале «Игра престолов» стала его кинодебютом.