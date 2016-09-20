КГГА: Киев завершает подготовку запасов топлива и планирует привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации аварий на теплосетях

Об этом во время заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Теплоснабжающими организациями заготовлено 40 тысяч тонн угля и создан запас в 60,8 тысяч тонн жидкого топлива. Кроме того, теплоснабжающие организации должны сформировать необходимое количество аварийных бригад для оперативной ликвидации аварий, которые могут возникнуть на тепловых сетях города.

«Несмотря на кризис, который сегодня возник в сфере теплоэнергетики страны, и блокировка счетов теплоснабжающих предприятий, киевская городская власть продолжает подготовку хозяйства столицы к работе в зимний период. Мы создали штаб, определили ответственных за алгоритм запуска отопления и привлекли дополнительные ресурсы, которые могут быть задействованы для ликвидации аварийных случаев на тепловых сетях, поэтому все организационные процессы будут отработаны», - рассказал заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что из-за блокирования счетов ПАО «Киевэнерго», компания не смогла выполнить запланированный объем ремонтов на наиболее слабых участках теплосетей и количество повреждений трубопроводов имеет тенденцию к увеличению.

«Если в 2014 году мы имели 4,2 тысяч повреждений в период гидравлических испытаний, то в этом году - уже более 5 тысяч», - отметил Петр Пантелеев.

Он также сообщил, что в городе к работам зимой готовятся 277 котельных и выполнен капитальный ремонт 9 котлов. В распоряжении коммунальных предприятий Киева 457 единиц специализированной техники, в том числе 247 тракторов для уборок во дворах и межквартальных проездах. Продолжается закупка посыпочного материала. В целом планируется обеспечить запас в 40,4 тыс. тон соли и 40,8 тыс. тон песка.

Петр Пантелеев напомнил, что нынешняя ситуация подготовки к зиме остается кризисной.

«Городская власть подчеркивает критической необходимости решения вопроса разблокирования счетов теплокоммунэнерго и штрафных санкций, которые начисляются со стороны «Нафтогаза» теплопоставщикам, для которых пока нет источника погашения. Ведь пока эта проблема не будет решена «Киевэнерго» не сможет в полном объеме выполнить обязательства в рамках инвестиционных программ. Я в первую очередь говорю о программе установки счетчиков, завершение которой город вынужден был взять на себя, учитывая ее большую социальную роль. Также речь идет о проведении ремонтов на тепловых сетях, техническое состояние которых с каждым годом ухудшается», - резюмировал Петр Пантелеев.