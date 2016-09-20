Школы и садики Киева практически готовы к отопительному сезону - Старостенко

В этом году город выделил достаточно средств для подготовки к отопительному сезону и энергосберегающим мероприятиям. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время Коллегии КГГА.

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«Из общего количества образовательных учреждений, которых в городе 952, к осенне-зимнему периоду уже подготовлено 382 школы и 461 садик. Это хороший показатель. Мы стремимся как можно быстрее подготовить учреждения образования, чтобы наши дети с началом холодов учились в теплых и уютных кабинетах», – отметила Анна Старостенко.

По словам заместителя председателя КГГА, в этом году учебные заведения города получили на подготовку к осенне-зимнему периоду 138,7 млн грн, в более чем 200 школах и детских учреждениях продолжаются мероприятия по энергосбережению.

Заместитель председателя КГГА добавила, что сейчас в четырех дошкольных учебных заведениях продолжается комплексная термосанация, которая позволит городу сэкономить 50% тепловой энергии от базового уровня теплопотребления заведений, что в денежном эквиваленте составит 4,5 млн грн в год.