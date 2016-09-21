Больные фенилкетонурией киевляне обеспечиваются лечебным питанием надлежащего качества – КГГА

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в Киеве на диспансерном учете с диагнозом фенилкетонурия находится 121 больной, в том числе 93 ребенка в возрасте до 18 лет. Сейчас аминокислотные смеси, которые больные получают абсолютно бесплатно, есть в наличии, и их гарантированно хватит до конца года.

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Как отметил Николай Поворозник, поскольку фенилкетонурия – генетическое наследственное заболевание, обусловленное нарушением метаболизма фенилаланина, основной подход к его лечению – это прежде всего соблюдение диеты с низким содержанием белков и употребление специального лечебного питания.

«Правильно рассчитанная диета и дисциплина в ее соблюдении, по данным специалистов, обусловливают возможность избежать развития патологических процессов в организме больных фенилкетонурией» – рассказал Николай Поворозник.

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Также он сообщил, что уже состоялась процедура закупки лечебного питания. Победитель определен в соответствии с Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок».

«Лечебное питание закуплено по результатам тендера. Приобретенная аминокислотная смесь на 100% соответствует международным стандартам. Поэтому больные фенилкетонурией киевляне обязательно будут получать продукт европейского качества», – заверил Николай Поворозник.