Киевсовет запретил продажу алкоголя в ночное время

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 86 из 100 депутатов Киевсовета.

Читайте такжеВ большинстве цивилизованных стран запрещено продавать алкоголь в ночное время - эксперт

Депутаты поручили Департаменту промышленности и развития предпринимательства довести это решение до сведения предпринимателей и владельцев магазинов.

Докладывающий по вопросу депутат Владислав Михайленко сообщил, что проект решения подготовлен с учетом мирового опыта продаж указанной группы товаров в магазинах. В частности, подобные запреты и ограничения действуют, по его информации, в Швеции, Финляндии, Латвии, Литве, а также Испании, Германии и Франции.

Депутат отметил, что некоторые города, среди которых Сумы, Луцк, Херсон, Ужгород, уже приняли аналогичные решения, а еще ряд горсоветов сейчас их готовят – Полтава, Кременчуг, Мукачево и другие.

Решение касается как супермаркетов, так и маленьких магазинов, особенно таких, которые встроены в жилые дома.

Читайте такжеВ Киевсовете пообещали не отменять лицензии на продажу алкоголя в МАФах

Михайленко обратил внимание на статистику употребления алкоголя и отметил, что ежегодно в Украине от алкоголя умирает 40 тыс. человек.

Ожидается, что ограничение продажи алкоголя в магазинах в ночное время будет способствовать, в частности, снижению уровня детского пьянства и уменьшению криминогенной ситуации в столице. Также ожидается, что это решение позволит уменьшить объемы потребления алкогольных напитков, снизит уровень преступности и смертности, увеличит продолжительность жизни населения.

Во время презентации проекта решения отмечалось, что ограничения будут действовать с 23.00 до 10.00 для всех субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками, кроме заведений ресторанного питания.

На замечания части депутатов, что городские власти не имеет полномочий вводить соответствующие ограничения на продажу алкогольных напитков и пива, Михайленко сообщил, что уже разработан и подан в Верховную Раду Украины законопроект, который должен решить эту проблему.

«Вчера был зарегистрирован поданный народным депутатом Дмитрием Билоцерковцем проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности, и закон о местном самоуправлении, чтобы органам местной власти предоставили полномочия вводить соответствующие ограничения на реализацию алкоголя и пива на своих территориях», - заявил Михайленко.

Депутат Игорь Баленко, комментируя решение Киевсовета, высказал мнение, что оно не будет действенным.

«Вы знаете, что рынок не бывает пустым. Если на рынке что-то отсутствует, включаются другие механизмы. Например, появляются таксисты, которые привозят алкоголь по заказу, создаются «наливайки», появляются «рестораны «низких цен» и там будут стоять очереди. И это уже будет абсолютно безналоговая продажа. Политически этот вопрос правильно поднят, а вот экономически - он выльется в то же, когда мы запретили в МАФах продавать алкоголь и продается он и дальше...», - отметил депутат.