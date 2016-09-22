В Киеве 23-26 сентября вдвое сузят движение на мосту Патона

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на этой неделе работы будут проводиться в направлении движения с правого на левый берег.

Во время проведения среднего ремонта асфальтобетонного покрытия движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по второй половине моста.

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Планируется, что ремонт продлится с 21:00 23 сентября до 6:00 26 сентября.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.