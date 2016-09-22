У Кличко назвали условия для начала отопительного сезона
Отопительный сезон городские власти начнут, ориентируясь на погодные условия и действующее законодательство.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом во время заседания антикризисного штаба по подготовке к зиме заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
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Он напомнил, что действующим законодательством предусмотрено, что орган местного самоуправления может принимать решение о начале отопительного сезона после того, как температура наружного воздуха составит ниже +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.
По словам Пантелеева, городские службы ежедневно проводят мониторинг погодных условий в столице, и на сегодняшний день среднесуточная температура превышает +10 градусов.
Как сообщал УНИАН, в столичных учреждениях здравоохранения и социальной сферы, образовательных и воспитательных заведениях подключение к теплу будет осуществляться по индивидуальным заявкам.